В Мокшане осудили женщину, которая решила порадовать мужа

Криминал

В Мокшане осудили женщину, которая решила порадовать мужа
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34-летняя жительница Мокшана сделала мужу подарок и приобрела судимость. В качестве презента она выбрала поддельное водительское удостоверение.

Мужчина не мог получить права из-за медицинских противопоказаний. Жена решила его порадовать и в ноябре 2025 году заказала в интернете фальшивый документ. Подарок обошелся ей в 44 000 рублей.

Когда удостоверение пришло по почте, женщина вручила его мужу.

Обман вскрылся в мае 2026 года. Супруги на машине возвращались домой из гостей, где употребляли спиртное. Их остановили сотрудники полиции и проверили документы.

Жительница Мокшана полностью признала вину. Суд назначил ей наказание в виде 7 месяцев ограничения свободы. «Уголовные дела в отношении продавца документов и супруга женщины выделены в отдельные производства», - сообщили в областной прокуратуре.

25 августа в Пензе 35-летняя горожанка украла из магазина бутылку джина, чтобы порадовать своего мужчину в день рождения.

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