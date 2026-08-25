Жителю Колышлейского района грозит срок за огород в лесу

Криминал

Жителю Колышлейского района грозит срок за огород в лесу
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30-летнего жителя Колышлейского района подозревают в незаконном обороте наркотиков. Мужчина выращивал коноплю в лесу.

Он посадил запрещенные кусты и ухаживал за ними. Собранный «урожай» колышлеец отвозил в заброшенный дом в Пензенском районе. Там он сушил растения и изготавливал марихуану. Ее он употреблял сам.

Жителю Колышлейского района грозит срок за огород в лесу

Мужчину задержали. Во время обыска полицейские изъяли 17 кустов конопли, а также около 250 г высушенного растения.

По факту незаконного изготовления и переработки наркотических средств возбудили уголовное дело.

Колышлейцу грозит лишение свободы на срок до 10 лет, сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.

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