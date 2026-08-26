«Невеста» из Ставрополя оставила пензенца без 170 000 рублей

Криминал

«Невеста» из Ставрополя оставила пензенца без 170 000 рублей
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33-летний житель Пензы долгое время звал на свидание знакомую из интернета и переводил ей деньги, не подозревая, что она мошенница.

Полиции мужчина рассказал, что нашел даму благодаря сайту знакомств и в течение месяца они переписывались. Пензенец не раз предлагал собеседнице встретиться лично, но та всегда откладывала это событие, жалуясь на отнимающие у нее время проблемы, для решения которых требовались деньги.

«Она говорила: у меня кошка заболела, нужно срочно в ветеринарную клинику, а то сама ее лечу. Это очень долго, времени ни на что не хватает, было бы здорово, если бы ты оплатил ветеринарную клинику, ее вылечат, и я буду свободна», - описал пензенец.

Горожанин сочувствовал и переводил девушке деньги на указанный ею счет. Она уверяла, что вернет средства, как только сможет. Общая сумма отправленного порядка 170 000 рублей.

В итоге обещанная встреча так и не состоялась, а подруга перестала выходить на связь. Тогда пензенец обратился в полицию.

Правоохранители установили личность злоумышленницы, ею оказалась 23-летняя жительница Ставрополя. Девушка призналась в мошенничестве.

«В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - сообщили в региональном УМВД РФ.

Девушке грозит до 5 лет лишения свободы.

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мошенничество интернет полиция
 
 
 
 
 

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