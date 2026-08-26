В Кузнецке продавщица продуктового магазина присвоила почти 1 млн

Криминал

В Кузнецке продавщица продуктового магазина присвоила почти 1 млн
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Суд признал 41-летнюю жительницу Кузнецка виновной в присвоении денег в крупном размере.

Женщина работала продавцом в магазине продовольственных товаров. С июня 2023 года по июль 2024-го она забирала себе часть наличной выручки, а в отчеты вносила ложные сведения.

Общая сумма похищенных средств превысила 986 000 рублей, уточнили в областной прокуратуре.

Обман вскрылся при очередной инвентаризации. Владелица торговой точки заподозрила неладное, когда товаров на складе оказалось меньше, чем значилось по документам.

Кузнечанка признала вину и частично возместила причиненный ущерб.

Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год и 6 месяцев.

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