20-летняя зареченка отдала «сотруднику ФСБ» больше 1 млн

Криминал

20-летняя зареченка отдала «сотруднику ФСБ» больше 1 млн
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20-летняя зареченка стала жертвой телефонных мошенников, применивших схему «звонок от сотрудника ФСБ».

11 августа неизвестный по телефону уведомил девушку, будто от ее имени кто-то оформил банковскую карту для криминальных переводов. Деньги, похищенные у третьего лица, уже зачислены на счет.

По словам собеседника, для поимки преступника организовали спецоперацию.

«Выяснив в ходе общения, что у зареченки хранятся дома личные сбережения на сумму 1 111 000 рублей, аферист стал оказывать на потерпевшую психологическое давление. Он потребовал перечислить деньги ему на проверку на предмет правомерности их происхождения», - сообщил для gorodz.info специалист по связям с общественностью МО МВД России по ЗАТО г. Заречный Сергей Яшкин.

Девушка поверила аферисту и выполнила его указания. Через банкомат она отправила все сбережения на карту по реквизитам, полученным от злоумышленника.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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