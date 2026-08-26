Адвокат пообещал кузнечанке подкупить сотрудников СКР

В Кузнецке будут судить адвоката, который обвиняется в обмане 37-летней клиентки. Он забрал у нее 6 000 000 рублей.

Весной 2025 года жительница Кузнецкого района обратилась к адвокату за помощью, так как стала жертвой мошенничества.

Юрист сообщил ей, что для возбуждения уголовного дела в отношении злоумышленника требуется крупная сумма. Деньги якобы нужно передать через него должностным лицам из числа сотрудников областного управления Следственного комитета России.

Женщина поверила и отдала 6 000 000 рублей, рассказали в Кузнецком районном суде.

В июне адвоката задержали и избрали ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Теперь уголовное дело поступило в суд.