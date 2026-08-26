Адвокат пообещал кузнечанке подкупить сотрудников СКР

Криминал

Адвокат пообещал кузнечанке подкупить сотрудников СКР
Печать
Max

В Кузнецке будут судить адвоката, который обвиняется в обмане 37-летней клиентки. Он забрал у нее 6 000 000 рублей.

Весной 2025 года жительница Кузнецкого района обратилась к адвокату за помощью, так как стала жертвой мошенничества.

Юрист сообщил ей, что для возбуждения уголовного дела в отношении злоумышленника требуется крупная сумма. Деньги якобы нужно передать через него должностным лицам из числа сотрудников областного управления Следственного комитета России.

Женщина поверила и отдала 6 000 000 рублей, рассказали в Кузнецком районном суде.

В июне адвоката задержали и избрали ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Теперь уголовное дело поступило в суд.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
адвокат мошенничество кузнецк
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!