Москвичи продумали схему кражи одежды в Пензе

Криминал

Москвичи продумали схему кражи одежды в Пензе
Печать
Max

Жителей Московской области 32 и 24 лет подозревают в кражах из магазинов одежды в разных районах Пензы. Мужчины действовали по четко отлаженной схеме.

Москвичи продумали схему кражи одежды в Пензе

Как установили полицейские, москвичи приехали в Пензу, чтобы навестить знакомого. Мужчины решили пойти на преступления, полагая, что их сложно будет разоблачить, поскольку находятся далеко от дома.

Подельники вместе посещали магазины. Во всех случаях один из них набирал одежду, удалялся в примерочную, где складывал вещи в сумку и ждал от товарища сигнала, что охранник отвлекся. После этого москвичи проходили с похищенным мимо кассы и скрывались.

Москвичи продумали схему кражи одежды в Пензе

Общая сумма причиненного ущерба превысила 300 000 рублей. Часть вещей злоумышленники продали неизвестным, остальное изъяли полицейские.

Москвичи продумали схему кражи одежды в Пензе

Москвичи признали свою вину. В отношении них возбудили уголовные дела. Гостям Пензы грозит лишение свободы на срок до 5 лет, сообщили в региональном УМВД РФ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
кража магазин одежда
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!