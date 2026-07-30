Москвичи продумали схему кражи одежды в Пензе

Жителей Московской области 32 и 24 лет подозревают в кражах из магазинов одежды в разных районах Пензы. Мужчины действовали по четко отлаженной схеме.

Как установили полицейские, москвичи приехали в Пензу, чтобы навестить знакомого. Мужчины решили пойти на преступления, полагая, что их сложно будет разоблачить, поскольку находятся далеко от дома.

Подельники вместе посещали магазины. Во всех случаях один из них набирал одежду, удалялся в примерочную, где складывал вещи в сумку и ждал от товарища сигнала, что охранник отвлекся. После этого москвичи проходили с похищенным мимо кассы и скрывались.

Общая сумма причиненного ущерба превысила 300 000 рублей. Часть вещей злоумышленники продали неизвестным, остальное изъяли полицейские.

Москвичи признали свою вину. В отношении них возбудили уголовные дела. Гостям Пензы грозит лишение свободы на срок до 5 лет, сообщили в региональном УМВД РФ.