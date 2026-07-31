Пензенского бизнесмена поймали на сокрытии от налоговой почти 6 млн руб.

Криминал

Пензенского бизнесмена поймали на сокрытии от налоговой почти 6 млн руб.
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45-летнего руководителя закрытого акционерного общества в Никольском районе обвинили в сокрытии средств организации от уплаты налогов.

Мужчина руководил предприятием с ноября 2024 по январь 2025 года. Он знал об образовавшейся задолженности по налогам, сборам и страховым взносам, сумма превысила 17 млн рублей. Мер к погашению руководитель не принял.

Он организовал расчеты с контрагентами через третьих лиц, минуя счета юридического лица, и сокрыл от взыскания 5,9 млн рублей.

«В ходе расследования уголовного дела в обеспечительных целях наложен арест на транспортное средство, принадлежащее фигуранту, на сумму более 1,1 млн рублей», - рассказали в региональном СУ СКР.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Никольский районный суд, сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Ранее в Пензе осудили бывшего руководителя ООО «Возрождение». 36-летний мужчина скрыл имущество организации, чтобы не уплачивать налоги.

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