Директора УК будут судить за падение наледи на улице Фрунзе

Криминал

Директора УК будут судить за падение наледи на улице Фрунзе
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В Пензе завершилось расследование уголовного дела, возбужденного после падения наледи на 74-летнего мужчину на улице Фрунзе, 18 (Заводской район).

Директора УК будут судить за падение наледи на улице Фрунзе

ЧП случилось 11 марта, снежно-ледовая масса с крыши обрушилась на пенсионера, когда тот шел по тротуару. Горожанин получил ушибы.

Директора УК будут судить за падение наледи на улице Фрунзе

50-летнего генерального директора ООО «УК «Север» обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, уточнили в областной прокуратуре.

По данным следствия, он знал, что в период с 28 февраля по 11 марта на крыше дома скопилась наледь, но очистку не организовал.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - отметили в региональном СУ СКР.

В тот же день аналогичное ЧП случилось на улице Циолковского, 7. Там наледь обрушилась на 68-летнюю женщину, которая вышла из магазина. Расследование также завершено, материалы уже поступили в суд.

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