Городищенца оштрафовали на 300 000 рублей за попытку заработать 12 000

Криминал

Городищенца оштрафовали на 300 000 рублей за попытку заработать 12 000
Печать
Max

В Пензе осудили 18-летнего дроппера из Городищенского района - он продал чужую карту для использования в мошеннических схемах.

В декабре 2025 года юноша предложил знакомой заработать на продаже банковской карты и доступа к ней. Она согласилась, оформила и передала ему платежное средство. Молодой человек в тот же день за 12 000 рублей продал карту другому знакомому.

В суде городищенец не стал отрицать вину. Ему назначили наказание в виде 300 000 рублей штрафа. Полученные 12 000 у юноши конфисковали.

«В отношении иных участников также возбуждены и расследуются уголовные дела», - сообщили в Пензенской областной прокуратуре.

Ранее 16-летняя студентка техникума из Пачелмского района выступила в роли дроппера, чтобы получить 5 000 рублей. В итоге она осталась без денег и с судимостью.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дроппер мошенничество суд
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!