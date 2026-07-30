Городищенца оштрафовали на 300 000 рублей за попытку заработать 12 000

В Пензе осудили 18-летнего дроппера из Городищенского района - он продал чужую карту для использования в мошеннических схемах.

В декабре 2025 года юноша предложил знакомой заработать на продаже банковской карты и доступа к ней. Она согласилась, оформила и передала ему платежное средство. Молодой человек в тот же день за 12 000 рублей продал карту другому знакомому.

В суде городищенец не стал отрицать вину. Ему назначили наказание в виде 300 000 рублей штрафа. Полученные 12 000 у юноши конфисковали.

«В отношении иных участников также возбуждены и расследуются уголовные дела», - сообщили в Пензенской областной прокуратуре.

Ранее 16-летняя студентка техникума из Пачелмского района выступила в роли дроппера, чтобы получить 5 000 рублей. В итоге она осталась без денег и с судимостью.