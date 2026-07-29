Житель Наровчата 7 месяцев тратил деньги погибшего участника СВО

Криминал

Житель Наровчата 7 месяцев тратил деньги погибшего участника СВО
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44-летнего жителя Наровчата осудили за кражу денег с чужого банковского счета. Мужчина похитил более 100 000 рублей.

31 января 2025 года сельчанин нашел на снегу у подъезда дома банковскую карту. Он подобрал ее и пользовался в местных магазинах, оплачивая покупки с 2 февраля по 27 сентября. Когда деньги закончились, мужчина выбросил находку в урну.

Всего он потратил 135 192,91 рубля.

На суде мужчина не стал отрицать свою вину. Он догадывался, что владелец карты - его знакомый, участник СВО.

Боец погиб.

Сельчанина приговорили к принудительным работам на 1,5 года. Осужденный будет содержаться в исправительном центре, 10% его зарплаты пойдет в доход государства.

С мужчины в пользу наследников участника СВО взыскали похищенную сумму, сообщили в Наровчатском районном суде.

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