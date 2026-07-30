Пензенец потребовал 1 млн рублей за услугу, которую не мог оказать

42-летнего пензенца осудили за мошенничество. Мужчина взял деньги за услугу, которую объективно не мог оказать.
Он убедил свою жертву, что сумеет отменить решение о депортации за пределы России благодаря связям в региональном управлении Федеральной службы безопасности. Вознаграждение составило 1 000 000 рублей.
В реальности никаких нужных знакомств пензенец не имел.
Его задержали сотрудники УФСБ по области в момент передачи денежных средств, сообщили в пресс-службе ведомства. Уголовное дело возбуждено и расследовано следственным отделом управления.
Мошенника приговорили к 2 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего
режима.