Пензенец укусил приятеля во время игры и поплатился

Криминал

Пензенец укусил приятеля во время игры и поплатился
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В Пензе игра-борьба двух приятелей завершилась возбуждением уголовного дела.

31-летний житель областного центра позвал в гости знакомых. Разгоряченные алкоголем хозяин и его приятель затеяли шутливую борьбу.

Во время игры друг слегка укусил пензенца, чтобы тот пришел в себя, но получил неожиданную реакцию: хозяин схватил со стола нож и ударил товарища в предплечье.

Раненый обратился в экстренные службы.

Пензенец так и не смог объяснить полицейским причину нападения, сообщив, что был сильно пьян.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направили в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 2 лет, рассказали в региональном УМВД РФ.

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