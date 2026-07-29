Житель Заречного оклеветал 3 судей Пензенского областного суда

67-летнего жителя Заречного признали виновным в клевете на судей и оштрафовали.

Мужчина не один десяток лет конфликтовал с соседом из-за границы между земельными наделами. В 2024 году его оппонент обратился в суд и потребовал признать недействительными результаты землеустроительных работ. Сосед указывал, что границы участка установлены неверно, и добивался устранения препятствий в пользовании землей. Зареченский городской суд отказал ему.

Однако Пензенский областной суд отменил это решение и принял новое - удовлетворил исковые требования.

«Поскольку данный судебный акт противоречил интересам подсудимого, у него возник умысел на совершение противозаконных действий в отношении вынесших его 3 судей, который он реализовал путем размещения заведомо ложных сведений, порочащих их честь и достоинство», - рассказали в Зареченском городском суде.

В мае-июне 2025 года пенсионер оставил в интернете комментарии, в которых негативно оценил деятельность судей и указал на необходимость совершения насильственных действий в отношении одного из них.

Позже зареченец полностью признал вину. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей в доход казны Российской Федерации. Деньги пенсионер уже перечислил.