Оставшийся без колес пензенец занялся кражами из автомобилей

19-летнего пензенца подозревают в серии краж из автомобилей. Молодой человек прогуливался ночью по улицам Первомайского района и похищал имущество из незапертых машин.

Добычей пензенца стали аккумулятор, фары, магнитола и другое акустическое оборудование.

Юношу задержали. Он признался, что похитил магнитолу и сабвуфер из «Лады-Приоры», а также фары - из ВАЗ-2115.

По словам пензенца, все это он планировал оставить себе. У него была машина, однако ее забрали на штрафстоянку из-за вождения без прав.

«Похищенное было изъято полицейскими по месту жительства подозреваемого и будет передано законным владельцам», - сообщили в региональном УМВД.

В отношении юноши возбудили уголовное дело.