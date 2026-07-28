Молодой житель Пензенского района собирался вступить в ВСУ

25-летнего жителя Пензенского района осудили за преступление против безопасности России.

Молодой человек, будучи противником специальной военной операции, захотел вступить в иностранную армию, пояснили в областной прокуратуре.

С 30 января по 11 марта 2025 года он переписывался в мессенджере с человеком, назвавшимся представителем ВСУ, и выражал готовность участвовать в боевых действиях против России на стороне Украины.

Воплотить планы в жизнь не удалось: действия пензенца пресекли сотрудники регионального УФСБ.

Он полностью признал вину. Молодого человека приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 1 год, сообщили в областном суде.