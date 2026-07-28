Бывшая жена решила скрыть развод ради выплат за погибшего бойца

Криминал

Бывшая жена решила скрыть развод ради выплат за погибшего бойца
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В Пензенской области возбудили несколько уголовных дел в отношении жительницы Пермского края, которую подозревают в мошенничестве при получении выплат в связи со смертью бывшего мужа на СВО.

Супруги развелись в апреле прошлого года. Спустя некоторое время мужчина отправился на СВО, а женщина заказала дубликат их свидетельства о заключении брака.

В 2026-м боец погиб. Бывшая жена решила воспользоваться ситуацией и получить деньги, полагающиеся в таком случае.

В мае пермячка обратилась в уполномоченные органы с заявлениями о назначении единовременных и страховых выплат и пособий. На основании представленных документов ей перечислили в общей сложности более 2,6 млн рублей.

Кроме того, она попыталась через нотариуса оформить документы для вступления в наследство участника СВО стоимостью свыше 650 000 рублей.

Отец мужчины, проживающий в Неверкинском районе, обратился в прокуратуру, чтобы восстановить справедливость. По итогам проверки возбудили дела о мошенничестве (несколько эпизодов получения выплат) и покушении на мошенничество (с наследством).

«Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры», - отметили в надзорном ведомстве.

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