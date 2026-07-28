Кузнечанку отправили в колонию за долг по алиментам

В Кузнецке 37-летнюю местную жительницу отправили в колонию-поселение из-за неуплаты алиментов.

По решению суда женщина должна была ежемесячно перечислять средства на содержание дочери, однако игнорировала эту обязанность, за что уже привлекалась к ответственности.

Тем не менее кузнечанка не устроилась на работу и продолжила злостно уклоняться от уплаты без уважительных причин.

В результате накопилось более 650 000 рублей долга, уточнили в областной прокуратуре.

В отношении горожанки возбудили уголовное дело. Ей назначили наказание в виде 6 месяцев и 10 дней лишения свободы в колонии-поселении.