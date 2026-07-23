В Пензе подростки накормили бездомных кошек украденной едой

Криминал

В Пензе подростки накормили бездомных кошек украденной едой
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В Пензе двое подростков украли продукты из магазина, наелись сами и накормили кошек.

43-летняя администратор торговой точки обратилась в полицию с соответствующим заявлением, рассказав, что факт хищения подтверждается камерами видеонаблюдения. Нанесенный ущерб составил около 24 000 рублей.

Правоохранители установили личности подозреваемых, ими оказалась приятели 2008 и 2009 года рождения. Молодые люди признались в содеянном.

Они пояснили, что набрали продукты в тележку и, воспользовавшись тем, что за ними никто не наблюдает, провезли ее мимо касс самообслуживания.

По словам подростков, большую часть похищенного они съели, а оставшимся угостили бездомных кошек.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Юным пензенцам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщили в региональном УМВД РФ.

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