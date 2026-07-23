В Белинском районе вынесен приговор юноше, убившему трех животных

Криминал

В Белинском районе вынесен приговор юноше, убившему трех животных
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В Белинском районе 20-летнему местному жителю вынесли приговор за незаконную охоту: в январе он убил косулю и двух зайцев.

Нарушение закона выявили полицейские. Им поступила информация, что юноша, не имея лицензии, занимается охотой. Во время обыска в его доме обнаружили туши зайцев и самки косули.

Молодой человек не стал отрицать вину. Он рассказал, что ехал на своей машине по районным охотничьим угодьям, заметил на обочине зайцев, остановился и выстрелил в них из пневматической винтовки «Егерь». Затем он увидел в кустах косулю и снова выстрелил.

Туши браконьер погрузил в багажник и уехал.

Мировой суд приговорил нарушителя закона к 1 году обязательных работ, с него будет удержано 10% заработка в доход государства, сообщили в областном минлесхозе.

Также молодой человек должен возместить причиненный охотничьим ресурсам ущерб в размере 210 000 рублей. Винтовку у него изъяли.

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