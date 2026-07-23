Пензенца приговорили к 9 годам заключения за переводы экстремистам

Криминал

Пензенца приговорили к 9 годам заключения за переводы экстремистам
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62-летнего жителя Пензы осудили за финансирование экстремистов и террористов.

С августа 2021 по сентябрь 2022 года мужчина через банковские приложения несколько раз делал мелкие переводы на счет экстремистской организации, которую впоследствии признали также террористической.

По данным «ПензаИнформ», в общей сложности за все время горожанин перечислил около 1 500 рублей.

Когда данные факты вскрылись, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Центральный окружной военный суд приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшихся - в колонии строгого режима.

«Использовавшийся для совершения преступлений смартфон, а также сумма переведенных денежных средств конфискованы в доход государства», - сообщили в областной прокуратуре.

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