Соцсети: на ул. Изумрудной в Засечном насмерть сбили человека

В ночь на среду, 8 апреля, в Засечном случилось смертельное ДТП с участием пешехода.

Кадры с места трагедии появились в Сети. По словам очевидцев, ДТП случилось на пересечении улиц Изумрудной и Олимпийской.

Удар был такой сильный, что пешехода отбросило на несколько метров. Он погиб. Виновник скрылся с места происшествия, сообщили очевидцы.

Скорую помощь и полицию к месту ДТП вызвали другие участники движения.

Пока официальной информации о случившемся нет. Причины и обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГАИ.

29 марта в Пензе на проспекте Строителей водитель автомобиля Mercedes-Benz сбил 2 женщин-пешеходов. Одну из них госпитализировали с травмами, другая скончалась на месте происшествия.