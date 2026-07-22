Ветеран труда из-за «приглашения в мэрию» потерял 900 000 рублей

66-летний ветеран труда из Пензы поверил в приглашение в мэрию и лишился около 900 000 рублей.

Пенсионеру позвонили на мобильный и позвали в городскую администрацию якобы на чествование ветеранов труда. Для оформления приглашения его попросили продиктовать номер СНИЛС, что пензенец и сделал.

На следующий день мужчине поступил звонок от лже сотрудницы Росфинмониторинга. Мошенница заявила, что его персональные данные оказались в руках злоумышленников и во избежание непредвиденных манипуляций нужно задекларировать все сбережения.

«Следуя инструкциям собеседницы, потерпевший отправился в банк, где под предлогом ремонта квартиры обналичил денежные средства в сумме около 900 000 рублей, а затем передал деньги неизвестному в коробке из-под обуви», - сообщили в УМВД России по Пензенской области.

Через некоторое время пенсионер наконец понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.