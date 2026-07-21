Пензенец сообщил украинскому минобороны результаты атаки БПЛА

39-летнего жителя Пензенской области подозревают в государственной измене. Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ.

Установлено, что мужчина в Тelegram связался с представителем Министерства обороны Украины и инициативно передал ему информацию о результатах атаки украинских беспилотных летательных аппаратов по предприятию в Пензе.

Возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», - сообщили в УФСБ.

1 июля в Пензе БПЛА атаковали два предприятия. 2 человека пострадали, их семьям окажут поддержку и материальную помощь. В нескольких соседних домах взрывной волной выбило стекла.