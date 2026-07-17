В Пачелмском районе мужчина создал бизнес-план для обмана государства

Житель Пачелмского района обманул государство и получил 350 000 рублей. Суд признал его виновным в мошенничестве в крупном размере.

В марте 2023 года мужчина узнал, что малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, могут заключить соцконтракт и получить деньги для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности.

В апреле сельчанин подал заявление в местное управление соцзащиты населения, приложив к нему заключенный договор субаренды пруда и бизнес-план для осуществления предпринимательской деятельности по проекту «Разведение рыбы».

В плане сельчанин указал, что собирается приобрести малька карпа за 270 000 рублей и корм для рыбы за 80 000 рублей. На самом деле он таких намерений не имел.

Когда мужчине выделили деньги, он обратился к неустановленным в ходе следствия лицам, которые изготовили ему накладные и кассовые чеки от имени глав крестьянско-фермерских хозяйств на приобретение корма для рыбы и малька, сообщили в Пачелмском районном суде. Эти документы мошенник отнес в соцзащиту. Однако обман вскрылся.

Сельчанин признал вину и добровольно возместил ущерб. Суд приговорил его к 1 году 6 месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года.