Липчанина обязали выплатить участнику СВО из Пензы 329 000 руб.

Жителя Липецка обязали перевести деньги участнику СВО из Пензы. Липчанин выступил в роли дроппера в мошеннической цепочке - его банковский счет использовался для транзита похищенных денег.

В марте 2025 года военнослужащего из Пензы ввели в заблуждение и убедили перевести на указанный незнакомцами счет более 269 000 рублей.

Когда мошенничество стали расследовать, выяснилось, что деньги поступили липчанину.

Прокуратура Первомайского района Пензы направила в Октябрьский районный суд Липецка иск, потребовав взыскать с мужчины сумму неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими деньгами.

«Заявленные требования удовлетворены», - сообщили в областной прокуратуре. Дропперу придется выплатить участнику СВО более 329 000 рублей.

Надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.