70-летний каменец побил женщину из-за ошибок молодости

Криминал

70-летний каменец побил женщину из-за ошибок молодости
Печать
Max

70-летний житель Каменского района побил свою 65-летнюю подругу из-за ошибок, совершенных ею в прошлом. Женщина сама подала заявление.

После задержания мужчина не стал ничего отрицать и пояснил, что все началось на совместном застолье в родительском доме после рабочего дня.

В какой-то момент он вдруг вспомнил старые обиды и попрекнул женщину романом с другим мужчиной, который она завела в молодости.

Словесная перепалка переросла в рукоприкладство. Разгорячившись, пенсионер не сдержался и ударил собутыльницу как минимум 4 раза по голове. Та без промедлений обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
умвд пенсионер побои
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!