70-летний каменец побил женщину из-за ошибок молодости

70-летний житель Каменского района побил свою 65-летнюю подругу из-за ошибок, совершенных ею в прошлом. Женщина сама подала заявление.

После задержания мужчина не стал ничего отрицать и пояснил, что все началось на совместном застолье в родительском доме после рабочего дня.

В какой-то момент он вдруг вспомнил старые обиды и попрекнул женщину романом с другим мужчиной, который она завела в молодости.

Словесная перепалка переросла в рукоприкладство. Разгорячившись, пенсионер не сдержался и ударил собутыльницу как минимум 4 раза по голове. Та без промедлений обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.