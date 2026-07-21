Студентка из Пачелмского района стала дроппером ради 5 000 рублей

16-летняя студентка техникума из Пачелмского района выступила в роли дроппера, чтобы получить 5 000 рублей. В итоге она осталась без денег и с судимостью.

В октябре 2025 года девушка познакомилась в социальной сети с молодым человеком и, когда тот попросил за вознаграждение помочь в переводе денег, согласилась.

На счет студентки поступило 50 000 рублей. 45 000 она перевела дальше, а 5 000 оставила себе в качестве платы за услугу.

Позже выяснилось, что деньги были добыты преступным путем: молодой человек обвиняется в их хищении с карты знакомого. Суд квалифицировал действия девушки как неправомерный оборот средств платежей (ч. 4 ст. 187 УК РФ).

Студентке назначили наказание в виде 90 часов обязательных работ. К смягчающим обстоятельствам были отнесены ее несовершеннолетие, признание вины и раскаяние в содеянном.

«5 000 рублей, полученные в результате совершения преступления, конфискованы в доход государства», - сообщили в пресс-службе судебной системы Пензенской области.