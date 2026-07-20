В Сердобске задержали подозреваемого в убийстве женщины

В Сердобске задержали подозреваемого в убийстве. Жертвой стала 52-летняя местная жительница.

В полицию поступило сообщение об обнаружении трупа в доме на улице Быкова. На теле нашли явные признаки насильственной смерти.

Выяснилось, что незадолго до этого в гости к потерпевшей приехал 45-летний знакомый. Они распивали спиртное и в процессе поругались.

Мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, в ярости сначала избил женщину, а потом, повалив на пол, несколько раз ударил ножом.

Тело обнаружил его несовершеннолетний сын, приехавший в гости. Юноша позвонил в полицию и скорую.

Подозреваемого задержали. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД России по Пензенской области.