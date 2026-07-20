Житель Каменки обокрал участника СВО

Криминал

Житель Каменки обокрал участника СВО
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44-летнего жителя Каменки осудили за кражу денег у 52-летнего участника СВО.

У мужчин были приятельские отношения. Пользуясь доверием бойца, горожанин получил доступ к его телефону и пароли от приложений.

С октября 2023 года по ноябрь 2024-го злоумышленник, используя мобильный потерпевшего, заходил в онлайн-банк и переводил себе от 8 000 до 400 000 рублей.

Всего он украл таким образом 563 000 рублей, уточнили в областной прокуратуре.

Вину мужчина не признал. Он заявил, что переводил деньги со счета знакомого с его согласия. Якобы тот расплачивался за оказанные услуги - покупку продуктов, одежды.

Однако суд признал горожанина виновным. Теперь ему предстоит провести 2 года и 6 месяцев в колонии общего режима и вернуть деньги потерпевшему.

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