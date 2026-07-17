Зареченец получил условный срок за мошенничество с соцконтрактом

В Заречном 41-летнего местного жителя признали виновным в мошенничестве при получении денег на развитие бизнеса.

В апреле 2025 года мужчина обратился в местный департамент социального развития с заявлением о предоставлении ему помощи в рамках соцконтракта.

Он представил бизнес-план по организации ремонта и отделки жилых и нежилых коммерческих помещений и получил положенную ему сумму.

Между тем на момент обращения зареченец уже несколько лет как занимался этим делом, имел все необходимое оборудование и инструменты, так что деньги он израсходовал на нужды семьи.

«Когда настало время отчитаться за потраченные бюджетные денежные средства, он представил фиктивные договоры купли-продажи оборудования за наличный расчет», - сообщили в Зареченском городском суде.

Таким образом мужчина причинил департаменту имущественный ущерб на сумму 339 760 рублей.

Зареченец признал вину, суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.