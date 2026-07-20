Башмаковец расстался с Renault из-за пристрастия к пьяной езде

57-летнему жителю Башмаковского района придется отработать за склонность ездить на машине в нетрезвом состоянии.

Мужчину уже привлекали к административной ответственности и отобрали права. Тем не менее в мае 2025 года он снова сел за руль, будучи пьяным.

На улице Советской в селе Знаменском машину остановили сотрудники полиции. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался.

Суд назначил нарушителю закона 240 часов обязательных работ с лишением права управлять транспортными средствами на срок 2 года и 6 месяцев.

Принадлежавший мужчине Renault Megane конфискован в доход государства, добавили в областной прокуратуре.