В Пензе инженера железнодорожной компании будут судить за взятки

45-летнего жителя Пензы, работавшего в метрологическом подразделении железнодорожной компании, будут судить за получение взяток.

По версии следствия, в 2022-2025 годах инженер Пензенского участка Куйбышевского центра метрологии получил от представителей коммерческих организаций 280 000 рублей.

За это он должен был выдать свидетельства о положительной поверке вагонных весов, расположенных в Ульяновской, Пензенской и Тамбовской областях.

Когда факты вскрылись, в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

«В целях обеспечения возможной конфискации имущества приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество обвиняемого (автомобиль) стоимостью более 750 000 рублей», - отметили в Приволжском транспортной прокуратуре.

Материалы уже направлены в Железнодорожный районный суд Пензы.