В Сердобском районе лжесиловик похитил стройтехнику

В Сердобском районе раскрыли схему хищения спецтехники. Действующим лицом стал ранее судимый 27‑летний житель Новочеркасска Ростовской области.

Молодой человек хотел заработать и откликнулся на предложение анонима. Следуя указаниям, он приобрел форму сотрудника исправительной колонии и на цветном принтере распечатал поддельное служебное удостоверение.

Реквизит позволил аферисту завоевать доверие у предпринимателей, заключивших с ним договоры долгосрочной аренды мини‑погрузчика и экскаватора. Внести оплату южанин пообещал попозже.

Работники фирм сами доставили стройтехнику (общая стоимость - больше 11 000 000 рублей) из Пензы в Сердобский район и оставили на стоянке вместе с ключами и документами. Наутро машин там не нашли, а в колонии пояснили, что никакие работы там вообще не планировались.

Оперативники разыскали спецтехнику в Саратовской области и изъяли. Как оказалось, местный предприниматель купил ее за 3 000 000 и перевез в Балаковский район, не зная о криминальной схеме и прельстившись дешевизной. Выручку посредник передал кураторам, себе оставил 30 000 рублей.

Аналогичную махинацию житель Новочеркасска провернул в Ульяновской области, где оформил мини-погрузчик стоимостью 6 800 000 рублей в краткосрочный прокат и отогнал в Казань, получив за работу 300 000. Позже машину нашли в Кабардино-Балкарии.

В итоге мужчину задержали в городе Иваново. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Устанавливаются организаторы и другие участники аферы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в областном УМВД.