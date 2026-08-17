Устроивший смертельное ДТП на Р-158 водитель не признал вину

В Малосердобинском районе суд признал 44-летнего жителя Пензы виновником смертельного ДТП, случившегося 3 сентября 2025 года на трассе Р-158 (Нижний Новгород - Саратов).

В 6:15 мужчина, управляя грузовым фургоном ГАЗ и двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, на территории Малосердобинского района (поблизости от села Старое Славкино) выехал на встречную полосу и столкнулся там с Daewoo Nexia.

За рулем легкового автомобиля был 65-летний житель Ростовской области. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

«Подсудимый вину в совершении преступления не признал, пояснил, что ДТП произошло по вине погибшего мужчины, который совершил выезд на полосу встречного движения и спровоцировал столкновение», - сообщили в областной прокуратуре.

Однако суд не согласился с такой версией. Пензенца приговорили к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также его на 2 года лишили права управлять транспортными средствами.

«Гражданские иски двух родственников погибшего о компенсации морального вреда удовлетворены в размере 1 млн рублей каждый», - добавили в прокуратуре.