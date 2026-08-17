Дроппера обязали вернуть деньги жительнице Колышлейского района

Криминал

Дроппера обязали вернуть деньги жительнице Колышлейского района
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Дроппера из Псковской области обязали вернуть жительнице Колышлейского района 279 000 рублей. Она доверилась мошенникам, надеясь заработать на инвестициях.

Весной 2024 года женщина искала в интернете информацию о профильных сервисах. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, представился брокером и предложил вариант доходных вложений.

Он предоставил реквизиты для перевода денег. Жертва отправила туда 199 000 рублей, а потом потеряла доступ к «инвестиционному кошельку». Псевдоспециалисты на контакт больше не выходили.

Районная прокуратура провела проверку и выяснила личность получателя. Им оказался 23-летний житель Псковской области - похищенные средства поступили на его счет.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Надзорное ведомство подало иск о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами.

Расследование дела и исполнение судебного решения взяты на контроль, сообщили в областной прокуратуре.

Ранее в аналогичном случае суд обязал жителя Севастополя вернуть более 1,7 млн рублей пенсионерке из Кузнецка.

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