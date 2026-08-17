Дроппера обязали вернуть деньги жительнице Колышлейского района

Дроппера из Псковской области обязали вернуть жительнице Колышлейского района 279 000 рублей. Она доверилась мошенникам, надеясь заработать на инвестициях.

Весной 2024 года женщина искала в интернете информацию о профильных сервисах. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, представился брокером и предложил вариант доходных вложений.

Он предоставил реквизиты для перевода денег. Жертва отправила туда 199 000 рублей, а потом потеряла доступ к «инвестиционному кошельку». Псевдоспециалисты на контакт больше не выходили.

Районная прокуратура провела проверку и выяснила личность получателя. Им оказался 23-летний житель Псковской области - похищенные средства поступили на его счет.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Надзорное ведомство подало иск о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами.

Расследование дела и исполнение судебного решения взяты на контроль, сообщили в областной прокуратуре.

Ранее в аналогичном случае суд обязал жителя Севастополя вернуть более 1,7 млн рублей пенсионерке из Кузнецка.