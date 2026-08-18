Двое мужчин помогли занести холодильник и избили пензенца

Криминал

Двое мужчин помогли занести холодильник и избили пензенца
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Двое пензенцев 37 и 38 лет избили 50-летнего горожанина из-за испорченного имущества. Позднее он скончался в больнице.

По версии следствия, 9 августа мужчины помогали знакомой занести холодильник в квартиру в доме на улице Ульяновской. Они поссорились с проживавшим в соседней комнате горожанином из-за испорченного имущества хозяйки.

Один из товарищей несколько раз ударил человека по голове, а другой - по туловищу, когда тот упал. После расправы пензенцы скрылись, оставив избитого соседа на месте преступления, рассказали в региональном УМВД РФ.

Мужчин задержали по горячим следам. Их обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили в СУ СКР по Пензенской области.

Злоумышленников заключили под стражу.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося. По делу назначен ряд судебных экспертиз.

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