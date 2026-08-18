Иностранец, потративший деньги пензенца, заплатит крупный штраф

Криминал

Иностранец, потративший деньги пензенца, заплатит крупный штраф
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В Пензе осудили 31-летнего иностранца, потратившего деньги с найденной карты. Чужие средства пошли в том числе на оплату еды.

Ночью 24 мая этого года мужчина проводил время в развлекательном заведении областного центра и на одном из столиков заметил оставленный без присмотра смартфон. Иностранец забрал его и нашел спрятанную в чехле банковскую карту.

Мужчина расплачивался ею с 24 по 27 мая и совершил 6 покупок, среди них - пицца и безалкогольный напиток.

«С банковского счета потерпевшего было похищено 2 680 рублей, а общая сумма причиненного ущерба (с учетом стоимости телефона) составила 18 400 рублей», - сообщили в областной прокуратуре.

Злоумышленник признал свою вину и полностью возместил владельцу карты причиненный ущерб. Суд назначил иностранцу наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Пока приговор не вступил в законную силу.

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