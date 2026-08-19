Жительницу Бессоновки обвинили в мошенничестве с микрозаймами

Криминал

Жительницу Бессоновки обвинили в мошенничестве с микрозаймами
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33-летнюю жительницу Бессоновки обвинили в мошенничестве. Женщина оформила на пожилую мать несколько микрозаймов и не собиралась возвращать деньги.

Сначала сельчанка действовала по закону, пытаясь помочь матери, находящейся в трудном материальном положении: оформляла микрозаймы на свое имя и отдавала деньги пенсионерке.

Позже у женщины созрела идея о похищении денег микрокредитных организаций. От имени матери она оформила три займа. Первые два, на 9 000 рублей, - 16 апреля 2026 года. Одобренная сумма пришла на карту пенсионерки, сельчанка сняла ее в банкомате в магазине в Бессоновке.

Третий заем, на 7 000 рублей, женщина взяла 22 апреля. Все полученные деньги она потратила на себя.

«Вину в совершении преступлений женщина признала, но ущерб не возместила», - сообщили в областной прокуратуре.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.

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