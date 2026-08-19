Житель Башмаковского района может лишиться свободы из-за хобби

Криминал

Житель Башмаковского района может лишиться свободы из-за хобби
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54-летнего жителя Башмаковского района обвинили в незаконном хранении оружия. Коллекцию мужчины обнаружили во время обыска сотрудники полиции и регионального УФСБ.

Житель Башмаковского района может лишиться свободы из-за хобби

Кроме того, правоохранители нашли у башмаковца наркотик.

Полицейские и сотрудники УФСБ пришли к мужчине, чтобы проверить поступившую к ним оперативную информацию. У башмаковца изъяли 3 охотничьих ружья и столько же стволов к ним, 279 г пороха, 189 патронов (119 их них самодельные), 3 штык-ножа, сигнальный пистолет ТТ-С конструкции Токарева, переделанный в боевой и 3 магазина к нему, пневматическое оружие (2 единицы), учебную гранату и 100 г марихуаны.

Житель Башмаковского района может лишиться свободы из-за хобби

«Задержанный мужчина объяснил, что коллекционирование оружия для него является увлечением. Он рассказал, что учебную гранату, сигнальный пистолет и часть патронов обнаружил на рынке в Москве в 2014 году, когда работал там сторожем», - сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.

Житель Башмаковского района может лишиться свободы из-за хобби

По словам башмаковца, остальное оружие он нашел на чердаке в доме родителей после смерти отца. Наркотик мужчина вырастил на огороде для личного употребления.

По фактам незаконных приобретения, хранения, перевозки, изготовления оружия, а также переработки, изготовления и хранения наркотиков возбудили уголовные дела. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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