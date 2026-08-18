Пензенец продал Renault за 200 000 руб. в попытке избежать конфискации

36-летнего жителя Пензы осудили за пьяное вождение и обязали выплатить государству рыночную стоимость Renault Duster, на котором он передвигался в момент совершения преступления. Мужчина продал автомобиль знакомому в попытке избежать конфискации.

Ранее пензенца привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования - его лишили водительских прав. Однако в августе 2025 года он снова сел за руль своего Renault нетрезвым, что было зафиксировано сотрудником ДПС.

В суде пензенец полностью признал вину, подтвердил, что осознавал риск уголовного преследования в случае повторного нарушения, и рассказал, что в октябре продал машину.

Мужчине назначили наказание в виде 320 часов обязательных работ и на 2 года лишили его права управлять транспортными средствами, сообщили в областной прокуратуре.

Кроме того, с него взыскали в доход государства рыночную стоимость проданного Renault Duster - 1 028 700 рублей.

Защитник пензенца обжаловал приговор. Он попросил смягчить наказание - снизить сумму до 200 000 (такая указана в договоре купли-продажи автомобиля).

Жалоба была оставлена без удовлетворения, проинформировали в областном суде.