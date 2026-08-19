Сдавший ДНК лунинец оказался замешан в кражах

В Лунинском районе благодаря ДНК-экспертизе удалось раскрыть серию краж 8-летней давности.

В 2018 году жители района обратились в полицию с заявлениями о пропаже металлических печных деталей из их домов. Следователи нашли на одном из мест преступлений окурок, предположили, что его оставил злоумышленник, собрали биологический материал и отправили его на исследование. После образец ДНК занесли в единую базу.

По факту краж возбудили уголовные дела.

В августе этого года в Московской области задержали 36-летнего уроженца Лунинского района по подозрению в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. У мужчины в обязательном порядке взяли образец слюны. ДНК совпала с тем, что нашли на окурке в 2018 году.

Мужчина не стал отрицать свою вину. Он рассказал, что в то время остро нуждался в деньгах, поэтому преступил закон. Злоумышленник повреждал замки или оконные рамы, проникал в дома и забирал печные детали, которые затем сдавал в пункты приема металлолома.

«В настоящее время расследование данных уголовных дел возобновлено», - сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.