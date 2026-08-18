Директор УК осужден за травмы пенсионерки на улице Циолковского

В Пензе вынесли приговор по делу, возбужденному после падения наледи на 68-летнюю женщину с крыши дома на № 7/27 на ул. Циолковского/Леонова (Заводской район).

ЧП случилось 11 марта, снежно-ледовая масса сползла на пенсионерку, когда та вышла из магазина. Полученные ею травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

40-летнего директора ООО «Пензенская компания по обслуживанию жилого фонда» обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По данным следствия, он знал, что на крыше дома образовалась наледь, но очистку не обеспечил. Более того, прокуратура Октябрьского района вносила представления, однако и это не принесло результата.

Во время следствия мужчина находился под домашним арестом. В суде он полностью признал вину и добровольно возместил потерпевшей 150 000 рублей, сообщили в областной прокуратуре. Его условно лишили свободы на 2,5 года с испытательным сроком 3 года.

«Кроме того, удовлетворен иск потерпевшей о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда на общую сумму 466 000 рублей», - сообщили в областной прокуратуре.

Также 11 марта на улице Фрунзе наледь с крыши жилого дома рухнула на 74-летнего местного жителя, который находился на тротуаре. В конце июля следствие завершилось, дело передано в суд.