Житель региона зарабатывал на распространении порно в соцсети

Криминал

Житель региона зарабатывал на распространении порно в соцсети
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21-летнего жителя Пензенской области подозревают в распространении порнографии. Молодой человек создал в соцсети специальный канал.

Пользователи могли посмотреть запрещенные материалы и сохранить их. Допуск к порнографическим кадрам предоставлялся за деньги.

Полиция получила информацию об этом бизнесе и провела проверку. Личность злоумышленника установили, его задержали.

Житель региона зарабатывал на распространении порно в соцсети

На допросе молодой человек признал свою вину, сообщили в региональном УМВД РФ.

По факту незаконного оборота порнографических материалов возбудили уголовное дело. Пензенцу грозит до 6 лет лишения свободы.

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