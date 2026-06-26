Житель региона зарабатывал на распространении порно в соцсети

21-летнего жителя Пензенской области подозревают в распространении порнографии. Молодой человек создал в соцсети специальный канал.
Пользователи могли посмотреть запрещенные материалы и сохранить их. Допуск к порнографическим кадрам предоставлялся за деньги.
Полиция получила информацию об этом бизнесе и провела проверку. Личность злоумышленника установили, его задержали.
На допросе молодой человек признал свою вину, сообщили в региональном УМВД РФ.
По факту незаконного оборота порнографических материалов возбудили уголовное дело. Пензенцу грозит до 6 лет лишения свободы.