Житель региона зарабатывал на распространении порно в соцсети

21-летнего жителя Пензенской области подозревают в распространении порнографии. Молодой человек создал в соцсети специальный канал.

Пользователи могли посмотреть запрещенные материалы и сохранить их. Допуск к порнографическим кадрам предоставлялся за деньги.

Полиция получила информацию об этом бизнесе и провела проверку. Личность злоумышленника установили, его задержали.

На допросе молодой человек признал свою вину, сообщили в региональном УМВД РФ.

По факту незаконного оборота порнографических материалов возбудили уголовное дело. Пензенцу грозит до 6 лет лишения свободы.