В Наровчате будут судить девушку, испугавшуюся из-за смертельного ДТП

Криминал

В Наровчате будут судить девушку, испугавшуюся из-за смертельного ДТП
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20-летнюю жительницу Нижнеломовского района будут судить за то, что насмерть сбила пешехода и скрылась с места аварии.

ДТП случилось в ночь с 1 на 2 января 2025 года в одном из сел Наровчатского района. Девушка ехала на «семерке» с неисправными фарами по грунтовке, где отсутствовали фонари.

Внезапно она увидела мужчину, сидящего на проезжей части. Его лицо было обращено в сторону приближающейся машины.

Автомобилистка нажала на тормоз, но избежать наезда не удалось. Машина переехала человека и протащила его несколько метров.

Девушка испугалась. Она не вышла, не оказала помощь сбитому, а сразу отправилась домой, никому не сообщив о случившемся. Мужчина погиб на месте происшествия.

Тем не менее впоследствии все выяснилось, автолюбительницу нашли и задержали полицейские. В отношении нее возбудили уголовное дело.

Расследование уже окончено, материалы направлены на рассмотрение в суд, сообщили в областной прокуратуре.

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