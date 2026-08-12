В Наровчатском районе мужчину убило во время валки деревьев

Криминал

В Наровчатском районе мужчину убило во время валки деревьев
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В Наровчатском районе осудили 21-летнего жителя города Ковылкино Республики Мордовии, по вине которого погиб 36-летний мужчина.

29 декабря прошлого года молодой человек на тракторе помогал валить деревья около частного дома в селе Кадыковка. Зацепив один из стволов тросом, он стал тянуть так, чтобы тот наклонился и рухнул в сторону от дома.

Так как дерево высохло, а его ветви цеплялись за ветви соседнего, при наклоне ствол разломился пополам. Верхняя часть отлетела в противоположную сторону и ударила стоявшего мужчину. Он получил травмы, от которых скончался в машине скорой помощи, уточнили в региональном СУ СКР.

Молодой человек полностью признал вину и принес извинения близким погибшего. При вынесении решения учли, что подсудимый молод, имеет множество грамот и благодарностей, впервые совершил преступление.

За причинение смерти по неосторожности его приговорили к 8 месяцам ограничения свободы, сообщили в Наровчатском районном суде.

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