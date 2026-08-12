Задержан курьер, забравший у пензячки 800 000 руб.

71-летняя жительница Пензы потеряла сбережения после общения с мошенниками. Все началось со звонка «сотрудника почтового отделения».

Он сообщил, что на имя женщины пришла посылка, для ее получения надо назвать код из СМС. После этого пензячке позвонил «сотрудник портала госуслуг» и заявил, что личные данные горожанки попали в руки злоумышленников. Для оказания помощи с ней скоро должны связаться правоохранители.

Через несколько дней пенсионерка приняла очередной звонок от незнакомца. Он рассказал, что деньги пензячки переводят экстремистским организациям, и убедил женщину перевести сбережения на «безопасный счет», передав их курьеру.

Горожанка испугалась и выполнила указания, она отдала незнакомцу более 800 000 рублей.

Пензенские полицейские установили личность курьера, получившего деньги. Им оказался 23-летний житель Кировской области. Его задержали в Самаре.

«Молодой человек признался, что приезжал в Пензу, чтобы забрать у пенсионерки деньги, которые он перевел неизвестным, оставив себе 30 000 рублей. На данный момент отрабатывается причастность гражданина к совершению подобных преступлений на территории Российской Федерации», - сообщили в региональном УМВД РФ.

По словам задержанного, он сам стал жертвой мошенников: после взлома аккаунта на портале «Госуслуги» «сотрудник Центробанка» обещал ему помочь, но взамен мужчина обязался держать все в тайне и сотрудничать.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Молодого мужчину заключили под стражу.