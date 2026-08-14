В Пензе будут судить руководство фирмы, охранявшей больницы

В Пензе генерального директора и учредителя коммерческой организации будут судить за мошенничество при оказании охранных услуг двум учреждениям здравоохранения.

По версии следствия, в конце 2024 года с компанией заключили договоры на размещение постов охраны в больницах, однако подельники работали нечестно.

«Обвиняемые выставляли счета-фактуры с недостоверными и завышенными сведениями по оказанным услугам охраны объектов. Фактически надлежащее исполнение контрактов не могло быть обеспечено из-за отсутствия в штате необходимого количества квалифицированных охранников», - пояснили в областной прокуратуре.

По этой причине учреждения здравоохранения, руководство которых было введено в заблуждение, потеряло более 1,2 млн рублей.

Материалы возбужденного по данному факту уголовного дела уже направлены в Ленинский районный суд.