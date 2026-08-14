Оскорбивший полицейских пензенец отправится в колонию строгого режима

В Пензе осудили 31-летнего местного жителя, который оскорбил сотрудников полиции и ударил одного из них.

Ночью в мае пьяный мужчина неадекватно вел себя в подъезде многоквартирного дома в присутствии других людей: беспричинно и безадресно матерился, не реагируя на замечания соседей.

В итоге они вызвали на место полицейских.

Когда те приехали и предложили нарушителю спокойствия проследовать в отдел для составления административного протокола, мужчина озлобился.

Он стал оскорблять правоохранителей, а одного из них ударил рукой по лицу.

В отношении пензенца, ранее уже судимого, возбудили уголовное дело. Горожанин полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в областной прокуратуре.