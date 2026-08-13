В Богословке девушка и юноша ради забавы украли питбайк

Криминал

В Богословке девушка и юноша ради забавы украли питбайк
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В Богословке Пензенского района у 21-летнего владельца пропал питбайк, припаркованный у многоэтажки. В преступлении оказались замешаны девушка 2005 года рождения и юноша 2009 года рождения. Они во всем признались.

В Богословке девушка и юноша ради забавы украли питбайк

По словам подозреваемых, изначально они забрали питбайк ради забавы. Злоумышленники заметили транспорт ночью, во время прогулки. Девушка предложила украсть его и спрятать в лесу.

Юноша согласился, и они вдвоем откатили питбайк в ближайшую лесополосу. На следующий день сообщники удалили все наклейки и замазали номер, а через некоторое время продали «добычу» в интернете за 30 000 рублей.

«Полученные деньги они потратить не успели. В настоящее время похищенное изъято», - сообщили в региональном УМВД РФ.

В Богословке девушка и юноша ради забавы украли питбайк

По факту кражи возбудили уголовное дело. Девушке также грозит наказание за вовлечение подростка в совершение преступления.

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